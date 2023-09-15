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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Макрон сравнил посла Франции в Нигере с заложником

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военные в Нигере ограничили свободу французского посла Сильвена Итте и не дают ему нормальной еды, сообщает BFMTV.

В миреПариж потребовал от путчистов в Нигере освободить французского дипломатаЧитать подробнее

"В это самое время, когда я выступаю, наш посол и другие дипломаты в Нигере буквально взяты в заложники и удерживаются в посольстве Франции, - заявил президент. - Им не позволяют передать еду. Он питается только военными пайками".

Бойцы президентской гвардии в Нигере 26 июля отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума, их поддержал Генштаб. Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. Он пообещал передать власть гражданским через три года.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Военные Нигера потребовали 25 августа, чтобы французский дипломат покинул страну в течение 48 часов, и объявил Парижу об отзыве агремана послу. В среду, 31 августа, военные поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера, вновь дав ему на сборы 48 часов.

Французское правительство, не признающее власть мятежников, считает, что у путчистов нет законного права требовать отъезда главы дипмиссии. Посол уехать отказался, Макрон ранее приветствовал это решение дипломата.

Также Париж пока отказывается вывести из Нигера свой воинский контингент.

Нигер Франция Эммануэль Макрон Сильвен Итте
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