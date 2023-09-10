Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали

Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали. Проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Гойта поблагодарил за поддержку российской стороны, в частности, при недавнем голосовании в СБ ООН, в вопросе о снятии международных санкций с Мали.

"При обсуждении вопросов обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации, сложившейся в Республике Нигер, политико-дипломатическим путем", - отмечается в сообщении.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - сообщили в пресс-службе.