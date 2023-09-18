В кабмине заявили об обсуждении разных мер по регулированию рынка топлива

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает различные меры по урегулированию ситуации на рынке топлива, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов.

"Обсуждаются разные меры, решение окончательное за правительством", - сказал он журналистам, добавив, что "Минфин ничего не предлагает, идет обсуждение внутри правительства".

Комментируя, на какой срок может быть принято решение, замминистра заметил: "Я не знаю, срочное или бессрочное, но в любом случае оно должно быть системным, чтобы урегулировать внутренний рынок".

Сазанов не стал комментировать, обсуждается ли вариант отказаться от урезания вдвое топливного демпфера, заработавшего с сентября, заметив, что "обсуждаются разные варианты".

Как сообщалось, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, комментируя высокие цены на топливо, заметил, что топливный демпфер "ополовинили, и он не стал так эффективно работать, как работал до этого", отметив, что производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию.

Как сообщили источники "Интерфакса", в конце прошлой недели на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака с представителями нефтяных компаний, Минфин и Минэнерго предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из РФ нефтепродуктов в размере $250, но готовы возместить ее тем компаниям, которые обеспечат необходимые поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу.

По словам источников, также обсуждалось введение запрета на экспорт нефтепродуктов, но это предложение было категорически отвергнуто нефтяниками.

Пошлину в $250/т предлагается ввести как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть. Один из источников отметил, что такую высокую пошлину предлагается ввести в качестве меры, препятствующей "серому экспорту".

Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты в октябре составит $7,1 за тонну, на темные - $23,9 за тонну. С 1 января 2024 года в результате "налогового маневра" экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты должны обнулиться.

С 1 января 2023 года начисляется дополнительный платеж к экспортной пошлине в размере 20 тыс. руб./т при экспорте бензина и дизельного топлива (дт), если экспортер не является производителем товара. Однако, как признавали в Минэнерго, данная мера оказалась недейственна для целей обеспечения потребностей внутреннего рынка. Минэнерго предложило ввести список спецэкспортеров нефтепродуктов, эта инициатива поддержана вице-премьером РФ Александром Новаком. По данным "Интерфакса", соответствующий указ находится в правовом управлении администрации президента.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, темпы увеличения стоимости топлива на АЗС страны в последнее время превышают инфляцию. Кроме того, аграрии начали жаловаться на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо. На этом фоне правительство и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации на топливном рынке, одна из которых - указ о пресечении "серого" экспорта топлив из РФ. Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты в стране растут, в том числе из-за сокращений в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонтов НПЗ, а также выгодной экспортной альтернативы.