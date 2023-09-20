Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Биржевая стоимость бензинов по национальному индексу снижается третий торговый день подряд, в последние два дня падение цен сильно ускорилось, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, Аи-92 по итогам торгов в среду упал в цене по сравнению с пятницей на 6% - до 66083 руб./т., Аи-95 - на 8%, до 69891 руб./т. Дизельное топливо начало снижение только среду и подешевело пока на 1,6% - до 73567 руб./т.

Снижение биржевой стоимости топлива идет на фоне сообщений о планируемых государством мерах для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Ранее источники сообщали "Интерфаксу", что ведомства предложили ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов из РФ в $250/т как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина ей вернется в виде обратного акциза на нефть. Кроме того, ранее ведомства сообщали, что обсуждается список спецэкспортеров, которым будет разрешено вывозить топливо из РФ.

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в среду сообщил, что правительство в ближайшие дни предпримет достаточно радикальные шаги по прекращению "серого экспорта" нефтепродуктов, а также системные меры по недопущению дефицита топлива в будущем.

На прошлой неделе на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и дизтопливо длительное время находились на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, темпы увеличения стоимости топлива на АЗС страны в последнее время превышают инфляцию. Кроме того, аграрии начали жаловаться на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо.

На этом фоне правительство и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации на топливном рынке, одна из которых - указ о пресечении "серого" экспорта топлив из РФ. Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты в стране растут, в том числе из-за сокращений в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонтов НПЗ, а также выгодной экспортной альтернативы.