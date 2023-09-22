Набережную Феодосии перекрыли из-за найденного боеприпаса

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Центральная набережная курортной Феодосии на востоке Крыма частично перекрыта в пятницу из-за разминирования обнаруженного боеприпаса, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"На центральной набережной в районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Проход для жителей и гостей города временно перекрыт", - написал он в своем телеграм-канале.

Крючков уточнил, что на набережной работают саперы, время окончания разминирования пока неизвестно. Он не уточнил происхождение боеприпаса.