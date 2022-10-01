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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся на аэродроме под Севастополем

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся на аэродроме "Бельбек" под Севастополем, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.

"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев призвал население сохранять спокойствие.

Других подробностей происшествия губернатор не привел.

"Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х годах его стали использовать для приема правительственных самолетов. После присоединения в 2014 году Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта. В 2018 году, согласно распоряжению правительства России, "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь".

В ноябре 2018 года была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 км в "Бельбеке". ВПП стала полосой двойного назначения - для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.

Севастополь Бельбек Михаил Развожаев
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