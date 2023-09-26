Загорский оптико-механический завод получит 0,5 млрд рублей компенсации за взрыв

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате взрыва на складе частной компании в Сергиевом Посаде Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) холдинга "Швабе" получит более 500 млн рублей компенсации, сообщила госкорпорация "Ростех".

"Ее выплатит первое в России корпоративное общество взаимного страхования "РТ-Взаимное страхование" ("РТ-ВС") - специально созданная в контуре "Ростеха" структура, которая обеспечивает имущественную защиту основных производственных фондов госкорпорации", - говорится в сообщении.

"Она гарантирует быстрое возмещение ущерба, чтобы предприятия, участвующие в выполнении гособоронзаказа и важнейших госпрограмм, имели возможность оперативно устранить последствия ЧП и приступить к дальнейшему решению производственных задач", - заявил "Ростех".

В госкорпорации напомнили, что взрывная волна серьезно повредила котельную ЗОМЗ, часть корпусов завода, значительную часть остекления, внутренней отделки и часть кровли.

"Сформированный внутренний финансовый фонд "РТ-ВС" позволил оперативно урегулировать проведение выплат по страховому случаю Загорского оптико-механического завода. Предприятие пострадало в начале августа, а уже в конце месяца было принято решение о выплате для устранений последствий ЧП и проведен первый транш. Кроме того, "РТ- ВС" планирует подать регрессный иск к компании, ответственной за причиненный ЗОМЗ ущерб", - заявил "Ростех".

Взрыв на участке рядом с заводом произошел 9 августа на арендованном складе пиротехники. 13 августа сообщалось, что в результате взрыва пострадал 81 человек, один человек погиб. Без вести пропавшими числились восемь человек.

По факту было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК). По этому делу 11 августа был арестован Сергей Чанкаев - технический директор ОАО "Пиро-Росс", которому принадлежал взорвавшийся склад. Он вины не признал.

Согласно сайту предприятия, ЗОМЗ - один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры, фотометрических приборов. ЗОМЗ является головным предприятием по разработке и серийному выпуску биноклей и монокуляров.