Госдума ждет внесения проекта бюджета на 2024г и плановый период 2025-2026гг

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госдума ожидает в пятницу внесение правительством РФ законопроекта "О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов".

В парламенте запланировано проведение заседания Совета Думы, пресс-подход главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Одновременно с проектом бюджета будут внесены пять корреспондирующих бюджетных законопроектов, среди них - поправки в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2024 г., а также поправки во вторую часть Налогового кодекса.

Проект федерального бюджета был одобрен на заседании правительства 22 сентября.

Как сообщалось, доходы в следующем году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей (19,4% ВВП), расходы составят 36,6 трлн рублей (20,4% ВВП). Исходя из этих цифр дефицит может быть на уровне 1,6 трлн рублей.

В 2025 году доходы составят 33,5 трлн рублей (17,6% ВВП), в 2026 году - 34,1 трлн рублей (16,8% ВВП). Расходы на эти годы планируются в размере 34,4 трлн рублей (18,0% ВВП) и 35,6 трлн рублей (17,6% ВВП) соответственно. Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году снизится до 900 млрд рублей, а в 2026 году повысится до 1,5 трлн рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что дефицит бюджета в ближайшие три года будет покрываться в "основном за счет заимствований".

Действующим законом о бюджете на 2023-2025 годы было запланировано размещение государственных ценных бумаг в валюте РФ в 2024 году в объеме порядка 3,4 трлн рублей. В текущем году план составляет 3,5 трлн рублей.