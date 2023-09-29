Костин выступил против "мембраны" на валютном рынке

По его прогнозу, это может привести к появлению двух курсов - по 150 и 250 рублей за доллар

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин выступил против введения механизма "мембраны" на валютном рынке, это может привести к появлению двух курсов - по 150 и 250 рублей за доллар.

Так он прокомментировал дискуссию, запущенную недавними высказываниями главы Минэкономразвития Максима Решетникова о необходимости изучить китайский опыт регулирования валютного рынка и выработать некий собственный его аналог, при котором будет существовать "некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей". Банк России эту идею подверг критике, позицию регулятора поддержал Минфин.

"В принципе я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой будет 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", - сказал Костин на банковском форуме в Сочи.

Он заявил, что необходимо продолжать соблюдать уже введенные Центробанком меры и постепенно возвращаться к более низкой ключевой ставке.

В четверг в кулуарах Московского финансового форума глава ВТБ заявил, что традиционных мер ЦБ для сглаживания курсовой волатильности недостаточно.

"Мы живем сегодня в условиях глобального, как было здесь сказано, слома старой экономической мировой системы, мы живем в условиях огромного количества санкций. И в этом плане мне кажется, что чисто традиционные методы, которые мы использовали, будут недостаточны для того, чтобы добиться тех целей, которые ставят перед собой Центральный банк и правительство", - сказал он.

По его словам, можно было бы принять ряд дополнительных шагов, "чтобы традиционные меры не зашкаливали".

"Сейчас ключевая ставка 13%, но если она достигнет 20%, это будет очень серьезный удар по экономике... Поэтому баланс должен быть найден", - заявил Костин.

В числе альтернативных мер он назвал повышение цели по инфляции с 4% до 6% и введение таких ограниченных административных мер, как увеличение обязательной продажи валютной выручки экспортеров или ограничение вывоза рублей за рубеж в дружественные страны.

Против разделения валютного рынка на внешний и внутренний сегменты выступил глава Сбербанка Герман Греф.

"Два рубля создать? Нет. Я не поддерживаю, я считаю, что это шаг назад. Во-первых, это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости - огромный ущерб для экономики", - сказал он.