Минобороны РФ предложило ввести воинский учет для заключенных

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ разработало проект о внесении изменений в "Положение о порядке прохождения военной службы", обязывающие вставать на воинский учет граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Информация о подготовке документа размещена в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом указа предусмотрена возможность заключения контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время отдельными категориями граждан, имеющих судимость", - говорится в пояснительной записке к документу.

В документе сообщается, что контракт может быть заключен с гражданами, имеющими судимость и совершившими преступления небольшой или средней тяжести, с исключениями, а также отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

Также Минобороны РФ разработало проект постановления, где предлагается внести изменения в "Положение о воинском учете", предусматривающие понятие "особого воинского учета" для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

"Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением", - говорится в документе к проекту изменений.

В нём отмечается, что постановка и снятие с особого воинского учета будет проходить без явки граждан в военкоматы.