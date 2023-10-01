Крымский мост временно закрыт для движения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту в воскресенье утром временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

В предыдущий раз движение закрывали в субботу вечером более чем на час.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.