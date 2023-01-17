Кассация поддержала назначение финуправляющего экс-совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о назначении Евгения Веснина новым финансовым управляющим экс-совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу экс-банкира.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 4 октября 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 июня назначил Веснина финуправляющим.

Веснин является членом Ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

Арбитражный суд Московского округа 30 ноября 2021 года отменил судебные акты о назначении Сергея Дружинина финансовым управляющим Ананьева и отправил вопрос на новое рассмотрение.

Кассационный суд тогда удовлетворил жалобы Промсвязьбанка, ООО "Зерновая компания "Настюша", а также ряда других кредиторов, в том числе компаний и физлиц, на определение Арбитражного суда Москвы, который 18 февраля 2021 года утвердил Дружинина финуправляющим бизнесмена, а также на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, подтвердившего назначение 28 июня того же года.

В оспариваемом документе поясняется, что суд первой инстанции в соответствии с законом о банкротстве случайным выбором определил Ассоциацию ВАУ "Достояние", которая предложила кандидатуру Дружинина. Не согласившись с этим, кредиторы подали жалобы.

Верховный суд (ВС) РФ 14 марта 2022 года отказал Ананьеву в пересмотре дела о повторном рассмотрении вопроса о назначении его финансового управляющего.

В определении ВС РФ, размещенном на сайте, отмечается, что окружной суд установил, что нижестоящие суды выбрали кандидатуру финансового управляющего вопреки решению собрания кредиторов и ... закону "О несостоятельности (банкротстве)", поэтому признал необходимость нового рассмотрения вопроса о кандидатуре управляющего в соответствии с компетенцией, имеющейся в силу статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Ананьева в июне 2020 года. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года признал Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Заявителями и кредиторами по заявлению являются также Софья Симановская, ООО "Левит", "ПСБ Лизинг", Marbale Universal Corp, Ассоциация АУ СРО "ЦААУ", Кирилл Яновский.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы приостановил производство по проверке обоснованности требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов экс-главы ПСБ Дмитрия Ананьева 278,4 млрд рублей убытков. Дело было приостановлено до вступления в силу решения по иску ПСБ о взыскании с экс-руководства банка, в том числе с Ананьева, 282,2 млрд рублей. Позднее сумма требований по этому иску была сокращена до 243,2 млрд рублей.

Суд 29 июня 2022 года частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Апелляция 24 октября оставила решение в силе.

Арбитражный суд Москвы 9 декабря 2022 года включил в реестр кредиторов Дмитрия Ананьева 89,7 млрд рублей долга перед ПСБ.

ПСБ ранее контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ находится под блокирующими санкциями США.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года. Компания входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".