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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Мишустин вручит премии правительства в области образования

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 4 октября, вручит премии правительства в области образования.

В мероприятии примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Постановлением правительства РФ от 28 августа 2013 года учреждены десять ежегодных премий в области образования. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до пяти человек) по решению правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования.

правительство РФ Михаил Мишустин
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