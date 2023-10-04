Мишустин вручит премии правительства в области образования
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 4 октября, вручит премии правительства в области образования.
В мероприятии примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Постановлением правительства РФ от 28 августа 2013 года учреждены десять ежегодных премий в области образования. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до пяти человек) по решению правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования.