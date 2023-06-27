Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Экс-председатель Сибирского отделения РАН Асеев обжаловал вынесенный ему приговор

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший председатель Сибирского отделения РАН, академик РАН Александр Асеев обжаловал приговор Советского районного суда Новосибирска, назначившего ему 4 года лишения свободы условно и штраф в 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Геннадий Шишебаров.

"Асеев просит вышестоящий суд отменить приговор в отношении него и направить дело на новое судебное разбирательство, утверждая, что приговор вынесен судом на основе предположений и что выводы суда не подтверждены доказательствами", - сообщил адвокат.

Также, отметил он, академик заявляет о нарушении его конституционного права на защиту, поскольку соответствующие доводы судом "незаконно и необоснованно отвергнуты, либо просто оставлены без внимания".

Как сообщалось, 14 июня Советский районный суд Новосибирска в среду приговорил экс-председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева к 4 годам лишения свободы условно, признав его виновным в мошенничестве.

Коттедж, ставший предметом расследования, возвращен в собственность государства.

В ходе прений обвинение попросило суд признать Асеева виновным по ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 500 тыс. рублей.

Защита настаивает на оправдании академика.

По материалам дела, Асеев в 2009-2010 годах, занимая пост председателя СО РАН, убедил членов президиума СО РАН реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях - как представительской резиденции.

После проведения дорогостоящего ремонта Асеев в 2013 году заключил договоры найма этого жилого помещения. По информации следствия, в 2015 году путем предоставления подложных документов в Советский райсуд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери, проживавшей на тот момент во Франции. Сам академик, как считает следствие, права на улучшения жилищных условий не имел.

Ущерб государству следствие оценило почти в 46 млн рублей.

Ранее Асеев также неоднократно заявлял о своей невиновности.

Асеев возглавлял СО РАН в 2008-2017 годах.

СО РАН Александр Асеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пять человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Самарской области

Обращение Путина к россиянам. Полный текст

Путин выразил благодарность военным и сотрудникам силовых структур за верность присяге

Путин поблагодарил граждан за выдержку, сплоченность и патриотизм

Бойцов "Вагнера" попытались использовать "втемную", заявил президент РФ

Бойцов "Вагнера" попытались использовать "втемную", заявил президент РФ

Путин заявил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

Заявления Путина определят судьбу России, сообщил Песков

Путин вечером сделает важные заявления

Кровля здания зоопарка Ростова-на-Дону обрушилась из-за пожара

Кровля здания зоопарка Ростова-на-Дону обрушилась из-за пожара

Что произошло за день: понедельник, 26 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });