Экс-председатель Сибирского отделения РАН Асеев обжаловал вынесенный ему приговор

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший председатель Сибирского отделения РАН, академик РАН Александр Асеев обжаловал приговор Советского районного суда Новосибирска, назначившего ему 4 года лишения свободы условно и штраф в 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Геннадий Шишебаров.

"Асеев просит вышестоящий суд отменить приговор в отношении него и направить дело на новое судебное разбирательство, утверждая, что приговор вынесен судом на основе предположений и что выводы суда не подтверждены доказательствами", - сообщил адвокат.

Также, отметил он, академик заявляет о нарушении его конституционного права на защиту, поскольку соответствующие доводы судом "незаконно и необоснованно отвергнуты, либо просто оставлены без внимания".

Как сообщалось, 14 июня Советский районный суд Новосибирска в среду приговорил экс-председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева к 4 годам лишения свободы условно, признав его виновным в мошенничестве.

Коттедж, ставший предметом расследования, возвращен в собственность государства.

В ходе прений обвинение попросило суд признать Асеева виновным по ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 500 тыс. рублей.

Защита настаивает на оправдании академика.

По материалам дела, Асеев в 2009-2010 годах, занимая пост председателя СО РАН, убедил членов президиума СО РАН реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях - как представительской резиденции.

После проведения дорогостоящего ремонта Асеев в 2013 году заключил договоры найма этого жилого помещения. По информации следствия, в 2015 году путем предоставления подложных документов в Советский райсуд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери, проживавшей на тот момент во Франции. Сам академик, как считает следствие, права на улучшения жилищных условий не имел.

Ущерб государству следствие оценило почти в 46 млн рублей.

Ранее Асеев также неоднократно заявлял о своей невиновности.

Асеев возглавлял СО РАН в 2008-2017 годах.