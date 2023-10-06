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В Думу внесли законопроект о повышении визовых сборов для всех европейцев

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 453075-8 о приостановке действия ряда положений международных договоров России об упрощении выдачи виз гражданам Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Цель проекта - синхронизация режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Евросоюзом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с Российской Федерацией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, говорится в пояснительной записке к документу.

В связи с этим действие статей 6 каждого из договоров (статьи 7 в случае с Лихтенштейном) предлагается приостановить полностью. В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства России от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий".

На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300, а доходы бюджета от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается в пояснительной записке.

При этом разработчики инициативы учитывают, что с 1 августа 2023 года в России запущена система электронных виз, пользоваться которой имеют право и граждане стран Европы. Итоговая стоимость оформления электронной визы ($52) сопоставима с ценой краткосрочной однократной визы ($50) в рамках норм российского законодательства.

Таким образом, данное обстоятельство не окажет существенного влияния на реализацию целей, заложенных в проекте федерального закона, отмечают они.

Евросоюз Дания Лихтенштейн Норвегия Европа Швейцария Исландия
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