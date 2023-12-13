Депутаты одобрили повышение визовых сборов для въезда в РФ для всех европейцев

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о приостановлении действия ряда положений международных договоров РФ об упрощении выдачи виз гражданам Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии.

Закон имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим действие статей 6 каждого из договоров (статьи 7 в случае с Лихтенштейном) предлагается приостановить полностью.

В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий".

На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается в пояснительной записке.

При этом разработчики инициативы учитывают, что с 1 августа 2023 года в РФ запущена система электронных виз, пользоваться которой имеют право и граждане стран Европы. Итоговая стоимость оформления электронной визы ($52) сопоставима с ценой краткосрочной однократной визы ($50) в рамках норм российского законодательства.

Таким образом, данное обстоятельство не окажет существенного влияния на реализацию целей, заложенных в законе, отмечают они.