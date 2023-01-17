Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Консульства европейских стран после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между РФ и Евросоюзом прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, чаще всего визы оформляются на период поездки, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию туроператоров.

"Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но самое неприятное - это короткий срок выдаваемых виз. Если раньше россияне получали визы на два, три года, а нередко и пять лет, то сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки", - отмечают туроператоры.

При этом, по данным туркомпаний, сроки действия виз не зависят, как это было раньше, от "визовой истории" заявителя.

"У человека в паспорте может быть несколько долгосрочных виз и хорошая визовая история. Но ему оформят новую визу лишь на полгода. У других может быть в прошлом две "коротких" визы, но они в итоге получат годовую мультивизу. Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить визу на более короткий срок, чем запрашивают", - отмечают в АТОР.

Тем не менее, как подчеркивают туроператоры, оформить визу реально, если предоставить все необходимые документы и выписки. Для туристов это ваучер на тур, бронь отеля и авиабилеты в обе стороны, справки с места работы, выписка из банка и другие документы.

"По оценкам туркомпаний, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели. По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки в такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария. Длительные визы более вероятно получить в консульствах Франции и Италии. Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы. Греческое консульство выдает короткие и однократные визы", - отмечают в ассоциации.

Записаться на подачу документов сейчас проще всего в визовые центры Италии и Венгрии. Свободные слоты для оформления французского или испанского шенгена найти значительно сложнее.

Как напоминают в АТОР, шесть стран Европы не выдают россиянам туристические визы и запретили въезд с целью туризма. Это Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Германия, Словения и Мальта требуют страховку европейской страховой компании, а Германия - еще и счет в банке, который работает на территории ЕС.

С 12 сентября 2022 года по решению Совета Европы перестало действовать соглашение о упрощении визового режима между Россией и странами Евросоюза. В результате увеличился срок оформления шенгенских виз, консульский сбор вырос с 35 до 85 евро, а у заявителей теперь могут требовать дополнительные документы.