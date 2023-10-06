Минэнерго пока не планирует вводить единого экспортера моторного топлива из России

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики пока не планирует вводить единого экспортера бензина и дизельного топлива, принятые меры уже положительно сказываются на ценах на внутреннем рынке, сообщил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов по итогам российско-узбекистанских переговоров.

"Мы пока не рассматриваем эту меру", - ответил он на вопрос о введении спецэкспортера топлива.

По словам министра, затоваривания на рынке не наблюдается: "Наша задача - не допустить затоваривания, и мы этого сейчас не наблюдаем".

Шульгинов отметил, что снятие запрета по бензину возможно будет "следующим этапом". "Мы должны действовать по обстановке", - добавил министр, выразив мнение, что подписанное председателем правительства постановление поспособствует стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Он отметил, что уже фиксируется снижение цен: "Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история".

Правительство утром 6 октября объявило о новых мерах для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. В их числе - снятие ограничений на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ.

Для предотвращения возможного "серого" экспорта после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Кроме того, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. "Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", - говорится в пресс-релизе.

Также скорректированы требования к нефтяным компаниям по продаже ДТ и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Нормативы реализации бензина увеличены с 13% до 15% от производства, ДТ - с 9,5% до 12,5%.