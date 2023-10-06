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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Глава "ЛУКОЙЛа" рассчитывает на стабилизацию цен на внутреннем рынке топлива

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава НК "ЛУКОЙЛ" Вадим Воробьев надеется, что принятый правительством комплексный пакет мер приведет к стабилизации цен на топливном внутреннем рынке. Он высказал это мнение в эфире телеканала "Россия 24" после очередного совещания у вице-премьера Александра Новака

"Работа была интенсивной в течение последних двух недель, она была небесполезной. Сегодня правительство при участии нефтяных компаний разработали действительно комплексный пакет мер, и будем надеяться, что этот пакет мер приведет к стабилизации на топливном внутреннем рынке", - сказал Воробьев.

"Пакет настолько комплексный, что отвечает интересам и потребителей, и производителей", - добавил он.

Вадим Воробьев ЛУКОЙЛ Александр Новак
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