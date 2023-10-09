Кабмин РФ выделит 2,5 млрд руб. на изыскания в интересах космической отрасли

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в текущем году дополнительно выделит более 2 млрд рублей на исследования космической отрасли, в частности на создание спутников дистанционного зондирования Земли.

"В текущем году на приоритетные научно-исследовательские и конструкторские работы дополнительно выделим порядка 4 млрд рублей, из них свыше 2 млрд рублей - на изыскания в интересах космической отрасли, их все более активно проводит, в том числе и бизнес. Речь идет, прежде всего, о создании спутников дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В сообщении правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, уточняется, что на исследования космической отрасли будет направлено 2,5 млрд рублей.

"Сейчас одна из главных задач - это качественное улучшение нашей орбитальной группировки", - отметил он.

Другая часть средств - 1,7 млрд рублей - предусмотрена на развитие технологий накопления электроэнергии. "Они необходимы для налаживания выпуска аккумуляторных ячеек и материалов для производства современных батарей, которые будут обладать высоким потенциалом применения во многих отраслях и сферах жизни людей", - сказал премьер.

Субсидии на реализацию инновационных проектов, пояснил он, будут предоставляться по линии Минобрнауки и фонда Национальной технологической инициативы на условиях софинансирования со стороны частных инвесторов.

"Учитывая санкционные ограничения, требуется скорейшее создание отечественных наукоемких решений. И крайне важно привлекать к работе наших предпринимателей", - подчеркнул глава правительства.