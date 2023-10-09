Турбизнес просит освободить гендиректора агрегатора "Спутник" Александра Кима

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают неправомерным заключение под стражу гендиректора туристического агрегатора "Спутник" Александра Кима, через сайт которого были куплены билеты на экскурсию по коллектору Неглинки в Москве 20 августа.

Об этом говорится в письме президента РСТ Ильи Уманского министру экономического развития Максиму Решетникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Признание генерального директора туристического агрегатора обвиняемым по уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) противоречит общему смыслу указанной нормы, фактическим и экономическим отношениям, складывающимся на туристическом рынке, считают туроператоры.

"Размещение агрегатором информации об экскурсии, по нашему мнению, не составляет объективную сторону преступления, предусмотренного этой статьей УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 238 УК РФ установлена ответственность только за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Но компания "Спутник" как агрегатор оказывала услуги по информированию граждан и обеспечению коммуникации между потребителями и организатором экскурсии. То есть ее функция - не в фактическом оказании услуги, а в продвижении экскурсии и реализации билетов на нее. Мы считаем, что компания не должна нести ответственность за происшествия, которые могут происходить в ходе самой экскурсии", - говорится в письме.

По мнению экспертов РСТ, законодательство не возлагает на онлайн-сервисы по продаже туристических услуг функции по проверке соблюдения поставщиками требований безопасности при проведении экскурсий.

"При таком толковании норм материального права речь в скором времени пойдет и о проверке агрегаторами перевозчиков, объектов питания, средств размещения на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических нормативов, строительных норм и правил, а также других обязательных требований, исполнение которых возложено законом на самих поставщиков, а контроль за их соблюдением - на государство", - говорится в письме.

В нем также подчеркивается, что проведение реальных контрольно-надзорных мероприятий в отношении действий, совершаемых контрагентом, не входит в полномочия агрегатора, а находится в ведении соответствующих контролирующих органов.

"Совершенно очевидно, что повторение такой трагедии в будущем недопустимо. Поэтому необходимо навести порядок в экскурсионной деятельности, особенно связанной с повышенными рисками, а также сбалансировать нормативно-правовую базу. В данном случае нужно изучить всю цепочку - от создания до реализации такого продукта, и разграничить зоны ответственности участников. С правовой точки зрения решение в отношении Александра Кима нельзя назвать справедливым. Это очередная правовая коллизия, требующая серьезного рассмотрения", - подчеркнул Уманский.

В письме Александру Бастрыкину РСТ просит рассмотреть возможность направления ходатайства в суд об изменении меры пресечения Александру Киму и его освобождении из-под стражи, а также прекращении в отношении него уголовного преследования.

20 августа экскурсионная группа вместе в гидом-диггером погибла в коллекторе Неглинки во время ливня, который затопил трубу.

Александру Киму 35 лет, он создатель платформы, на которой было размещено объявление об экскурсии. 23 августа Замоскворецкий суд арестовал его по делу о гибели экскурсантов.