Президент РФ заявил, что возврат государству активов не означает деприватизации

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Никаких планов по деприватизации в России нет, прокуратура имеет право в отдельных случаях оценивать ситуацию в конкретных компаниях, но это не связано с какими-либо решениями о деприватизации, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

"Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Это я могу вам точно сказать", - ответил он на вопрос модератора об обеспокоенности бизнеса и разговорах о деприватизации.

"То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям - ну, правоохранительные органы имею право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого (деприватизации - ИФ) не будет. И Игорь Викторович (генпрокурор Краснов - ИФ) мою позицию знает", - заявил президент.