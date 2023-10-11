Путин заявил о последствиях расширения зоны палестино-израильского конфликта

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение зоны палестино-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в данный момент необходимо минимизировать потери среди мирного населения.

"То, что происходит, это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но какой бы уровень ужесточения с обеих сторон ни был, нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения - среди женщин, детей, стариков", - заявил Путин в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"Если мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Женщин, детей оставьте в покое. Это касается обеих сторон", - подчеркнул Путин.

"Удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию, неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе и в сфере энергетики", - заключил Путин.