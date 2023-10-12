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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Повышенный с октября демпфер компенсируют неуплаченным за сентябрь

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Выплаты демпфера по топливу, который будет увеличен с октября, будут компенсированы сокращенными выплатами в сентябре, а также источниками не из нефтяной отрасли, заявил журналистам первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

В начале октября правительство сообщило, что принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер, изменив коэффициент по нему с 0,5 до 1,0. С сентября этот коэффициент был снижен с 1,0 до 0,5.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета.

"Должно быть пакетное решение. Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения, чтобы это было для бюджета нейтрально. Я пока не знаю, я пакетного решения не видел", - говорил он.

Как заявил 12 октября Сорокин, "дискуссия про источники (финансирования демпфера - ИФ) уже активно идет".

"В соответствии с поручениями совместно с Минфином прорабатывали ряд источников, в том числе демпфер, который не будет уплачен за сентябре. То есть та сумма, которую не получат нефтяники из-за пробития верхней границы ценового диапазона. Она уже в целом обсчитана, идет финализация", - сказал он.

"Сумма источников (финансирования демпфера - ИФ) будет состоять из вот этого демпфера плюс другие источники, которые не относятся к нефтяной отрасли. Именно к нефтяной. И к тем заводам, которые поставляют на внутренний рынок", - добавил Сорокин.

"Данная работа совместно с Минфином ведется. Все основные решения про восстановление демпфера уже объявлены, сейчас идет только донастройка этих решений и источников. Демпфер выплачивается в конце следующего за отчетным месяца, до этого момента все корректировки должны быть внесены, так как новые условия должны заработать с 1 октября. Законопроект стоит ждать в ближайшее время", - резюмировал первый замминистра энергетики.

Алексей Сазанов Минфин Павел Сорокин Налоговый кодекс правительство Минэнерго
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