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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

Кабмин пока не намерен повышать налоги нефтяникам для компенсации увеличения демпфера

Кабмин пока не намерен повышать налоги нефтяникам для компенсации увеличения демпфера
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ пока не планирует повышать налоговую нагрузку для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Все в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой нагрузки", - сказал он.

В то же время Новак заметил, что скоро бюджет РФ будет рассматриваться во втором чтении. "Посмотрим. Эти вопросы лучше задавать Минфину", - заметил он.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета.

"Должно быть пакетное решение. Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения, чтобы это было для бюджета нейтрально, я пока не знаю, я пакетного решения не видел", - говорил он в конце сентября.

"Любое повышение демпфера - это выпадающие доходы, то есть их надо как-то компенсировать. Не могу здесь ничего комментировать, потому что (это - ИФ) пакетное решение, которое не Минфин готовит", - добавил Сазанов.

В начале октября пресс-служба правительства заявила, что принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. "Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", - говорилось в пресс-релизе.

Представители правительства затем не комментировали, за счет чего будет компенсация повышенного демпфера.

Александр Новак
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