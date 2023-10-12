В Минэнерго предупредили о необратимых последствиях отмены демпфера

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго категорически против отмены демпферного механизма для топливного рынка, ведомство подчеркивает, что демпфер стабилизировал цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, заявил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Демпфер показал себя как эффективный механизм по сдерживанию темпов роста на АЗС, который в течение последних нескольких лет успешно достигал своей задачи. Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма", - сказал он.

Чиновник напомнил, что сейчас правительство и топливные компании уже приняли все необходимые срочные меры реагирования на ситуацию роста оптовых цен, в частности, межведомственно дополнительно проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения.

"Те корректировки, которые сейчас предлагаются и будут внесены с 1 мая, позволяют донастроить его до соответствия текущей ситуации на рынке, и мы считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену данного механизма, потому что это может привести к непоправимым последствиям для рынка", - подчеркнул Сорокин.

"Также увеличены нормативы продаж на бирже. С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции. Этих мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости", - добавил он.

С конца 2022 года топливный рынок России столкнулся с ростом биржевых цен на бензины, в начала 2023о года начался рост цен на АЗС. Отраслевые эксперты связывают это с индексацией базовых цен для внутреннего рынка нефтепродуктов (их рост с 1 января 2021 года составил 5%), которая произошла в рамках демферного механизма.

Нефтяные компании не единожды поднимали вопрос о корректировке демпфера, но Минфин выступал против. Однако после ряда совещаний у вице-премьера Александра Новака принято решение, что скорректированные параметры демпфера на топливо могут заработать с 1 мая. Также решено, что базовые цены на нефтепродукты в формуле демпфера будут корректироваться на фактический рост розничных цен.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что корректировка демпфера в 2021 году коснётся только бензинов. Корректировка по дизельному топливу предполагается уже в 2022 году. Так, базовая цена для внутреннего рынка по бензинам в демпфере с 1 мая 2021 года может снизиться на 2 700 руб./т. (то есть с текущей 56 300 руб./т. до 53 600 руб./т.) Базовая цена по дизтопливу для внутреннего рынка в 2021 году меняться не будет (сейчас она составляет 50 700 руб./т.). Собеседники агентства также сообщают, что предварительно закладывается корректировка базовых цен на 2022 год - на 3% и по бензинам, и по дизтопливу.

В исследовательской группе "Петромаркет" подсчитали, что общая сумма невыплаченного за сентябрь демпфера - 145 млрд рублей. Из них около 60 млрд рублей по автобензину и 85 млрд рублей - по дизтопливу.

Раннее глава "Газпром нефти" Александр Дюков предлагал корректировку демпфера именно на базе роста розничных цен. Согласно Налоговому кодексу, в котором описаны параметры расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу, ежегодно базовые цены внутреннего рынка индексируются на 5%. Между тем, согласно данным Росстата, цены на бензин на АЗС в России в 2020 году выросли на 2,5%, в 2019 году - на 1,89%. Цены на дизельное топливо в 2020 году выросли на 1,9%, в 2019 году - на 2,4%.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, и экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.