В МИД России подвергли критике решение Исполкома МОК о приостановке членства ОКР

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В МИД РФ в связи с решением Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России обещали отстаивать права российских спортсменов с использованием международно-правовых инструментов.

"Продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, решение Исполкома МОК от 12 октября приостановке членства Олимпийского комитета России - "еще одно подтверждение разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением Вашингтона". "Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта", - сказано в комментарии.

Ранее в четверг стало известно, что Международный олимпийский комитет лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области).