Новак сообщил об обсуждении возможного развития "Яндекса" в Саудовской Аравии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии обсуждалась возможность развития в Саудовской Аравии сервисов "Яндекса", в том числе такси и поисковика, сообщил RT Arabic вице-премьер Александр Новак.

"Мы в рамках МПК обсуждали, в том числе, возможности развития поисковой сети "Яндекс", например, если говорить о высоких информационных технологиях, вызова такси. То есть те интеллектуальные новые информационные системы, которые используются в России, можно распространять, в том числе, в Саудовской Аравии. Мы это обсуждали", - сказал Новак после заседания МПК, которое состоялось на этой неделе в Москве на полях РЭН-2023.

Сейчас "Яндекс" представлен на Ближнем Востоке в ОАЭ: компания развивает такси-сервис Yango и доставку с помощью роботов-курьеров.