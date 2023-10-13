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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Рябков сообщил о прошедшей в США встрече "ядерной пятерки" на рабочем уровне

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Встреча "ядерной пятерки" на рабочем уровне прошла в Нью-Йорке в начале недели, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча состоялась три дня назад на рабочем уровне. Мы решили не срывать полностью это мероприятие, хотя виза американская главе нашей делегации на первом комитете была выдана примерно как в апреле журналистам, сопровождавшим министра (главу МИД РФ Сергея Лаврова) в Нью-Йорк на завершение российского председательства", - сказал он журналистам в Москве.

"Но это было сделано, разумеется, преднамеренно, поэтому глава нашей делегации туда не попал. Кроме того, визы не были выданы еще некоторым членам нашей делегации на первом комитете", - рассказал замминистра.

Рябков отметил: "Несмотря на это, встреча была проведена на сугубо рабочем экспертном уровне. Мы провели определенный разговор с коллегами о планах российского координаторства, - нельзя сказать, что все наши идеи были встречены позитивно, но тем не менее, мы рассчитываем продолжить работу в соответствии с нашими приоритетами, и об этом тоже четко заявили участники".

Он подчеркнул, что "дальнейший график пока не согласован".

"Мы по-прежнему находимся в стадии его формирования, в том числе, и учитывая этот продолжающийся хаос с выдачей американских виз. Мероприятия в Нью-Йорке из-за этого крайне проблемны", - сказал Рябков.

МИД РФ Сергей Рябков Нью-Йорк США
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