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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В МИД понимают отношение Египта к приему беженцев из Газы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия с пониманием относится к позиции Египта, который с неохотой принимает беженцев из Газы, заявил журналистам спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"У них свои есть соображения, причины, конечно. И вообще, почему из своих домов люди должны переезжать?" - отметил он.

По его словам, в Египте миллионы беженцев, которые захотели уехать из других "горячих точек". "Палестинцы должны жить на палестинских землях", - подчеркнул он.

Богданов добавил, что предложение Израиля об эвакуации мирных жителей Газы не отвечает принципу соблюдения прав человека.

"Ситуация, когда население должно уезжать из своих домов, из мест, где они жили всю жизнь - я думаю, это мало кому понравится. Где же права человека и как это вообще понимать?" - сказал он.

13 октября стало известно, что Израиль призвал жителей Газы покинуть город и перебраться на юг сектора из соображений безопасности и дал на это сутки. В ООН заявили, что это нереальные сроки. ЦАХАЛ признал, что может потребоваться больше времени. ХАМАС призвал горожан не покидать дома.

Хроника 07 – 13 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль МИД Михаил Богданов ООН ХАМАС Газа Египет
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