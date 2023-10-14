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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

В России будут отмечать День психолога

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Новый профессиональный праздник - День психолога будет отмечаться в России осенью. Распоряжение об этом подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Новая праздничная дата приходится на 22 ноября. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества - крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране.

На сегодня в сфере оказания услуг психологической помощи населению задействовано свыше 7 млн человек.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения президента. Учредить новый праздник и отмечать его 22 ноября главу государства попросил один из участников II Конгресса молодых ученых и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования. Это мероприятие состоялось 1 декабря 2022 года.

Михаил Мишустин Правительство РФ
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