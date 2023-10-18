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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Россия направила гуманитарную помощь в сектор Газа

В МИД РФ заявили о необходимости прекращения бомбардировок и открытия КПП "Рафах"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия направила в Сектор Газа гуманитарную помощь, для ее доставки необходимо прекращение бомбардировок со стороны Израиля и открытие КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщили в МИД РФ.

Как сообщили на Смоленской площади, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в среду в Дохе встретился со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом.

"Спецкоординатор ООН был проинформирован о направлении Россией для населения Газы через египетский город Аль-Ариш гуманитарных грузов, для доставки которых нуждающимся палестинцам необходимо прекратить израильские бомбардировки и открыть КПП "Рафах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Эти же условия должны быть обеспечены для скорейшего проведения эвакуации российских и других иностранных граждан с территории сектора", - добавили в министерстве.

Дипломаты также обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. "Особое внимание было уделено решению гуманитарных вопросов, прежде всего оказанию неотложной помощи пострадавшему населению Газы и освобождению заложников", - отмечается в сообщении.

МИД РФ сектор Газа
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