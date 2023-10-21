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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Что произошло за день: суббота, 21 октября

"Хезболла" в палестино-израильском конфликте, белорусские команды в российских чемпионатах и смерть Бобби Чарльтона

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Хезболла" решила вступить в конфликт против Израиля, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галлант. В свою очередь генсек ООН убежден, что атака ХАМАСа не может служить оправданием для действий израильских военных в секторе Газа. Пока же гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа через КПП "Рафах".

- Власти Израиля призвали сограждан покинуть Египет и Иорданию. Это объясняется тем, что в арабских странах Ближнего Востока идут антиизраильские акции протеста. Между тем в субботу 100 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины в центре Лондона. Минэкономразвития РФ рекомендует туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Израиль, Ливан, Иорданию.

- Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов" - технологических компаний, стоимость которых после старта быстро достигает $1 млрд.

- Представителей командных видов спорта Белоруссии пригласят в профессиональные лиги России, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Белорусская сторона готовит списки команд, которые могут играть, в частности, в чемпионате России по футболу.

- Умер английский футболист Бобби Чарльтон. Чемпиону мира-1966 было 86 лет.

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