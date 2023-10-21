Около 100 тыс. человек вышли в Лондоне на демонстрацию в поддержку палестинцев

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Порядка 100 тыс. человек приняли участие в марше в поддержку палестинцев, который прошел в субботу в центре Лондона, сообщает Associated Press со ссылкой на данные британской полиции.

Демонстранты собрались у Мраморной арки на углу Гайд-парка, а затем начали шествие к правительственному кварталу в районе улицы Уайтхолл. Активисты размахивали палестинскими флагами, призывали снять блокаду с сектора Газа и прекратить авиаудары по анклаву.

В Службе столичной полиции Лондона отмечают рост антисемитских настроений, а также увеличение количества преступлений против мусульман. Однако в ведомстве уточнили, что большинство протестной активности в городе проходит в рамках закона, без инцидентов.

В свою очередь, полиция Берлина запретила проводить пропалестинскую акцию, намеченную на воскресенье. Также ранее в субботу тысячи человек участвовали в Сиднее в марше в честь Палестины.

Накануне аналогичные акции проходили на Западном берегу реки Иордан, в Ливане, в Иордании и Ираке, в разных городах Египта, в Анкаре и Стамбуле, в Марокко, Индонезии, Малайзии и ЮАР.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль, убив более 1,4 тыс. человек и захватив более 200 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

По данным палестинской стороны, с начала боевых действий в секторе Газа погибли не менее 4 тыс. человек, более 14 тыс. получили ранения. На Западном берегу реки Иордан погибли 84 палестинца и, по меньшей мере, 1,4 тыс. были ранены.