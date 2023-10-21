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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В России должна работать система идентификации и поддержки будущих "единорогов" - технологических компаний, стоимость которых после старта быстро достигает $1 млрд, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"В какой среде должны расти "единороги"? Как должна выглядеть экосистема? Ведь это не просто технологический стартап, а компания, которая создаёт новый рынок. Необходимы метрика, механизм идентификации, адекватная правовая среда и бесшовная система поддержки", - сказал Белоусов на пленарной сессии "Единороги на рынках будущего" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".

По словам Белоусова, которого цитирует сайт правительства, первый шаг к созданию системы идентификации будущих "единорогов" уже сделан - летом принят закон о малых технологических компаниях. Кроме того, разрабатывается система поддержки такого бизнеса.

Важно также сформировать условия жизни успешного стартапа, отмечает первый вице-премьер.

Андрей Белоусов
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