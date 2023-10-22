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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Национальный парк "Воттоваара" появится в Республике Карелия

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Республике Карелия появится особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Воттоваара", сообщается на сайте правительства в воскресенье.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Новый национальный парк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гора Воттоваара. Общая площадь этих территорий, располагающихся в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тыс. га", - говорится в постановлении.

Отмечается, что создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты. Это также откроет новые возможности для изучения уникального по своим гидрометрическим параметрам озера Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в нацпроект "Экология", добавили в правительстве.

Карелия Воттоваара Правительство РФ Михаил Мишустин
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