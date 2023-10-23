Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Кремль заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет

Кремль заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Кремле согласны с необходимостью установления нового миропорядка, однако не согласны, что его должны построить США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах", - сказал Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что человечество нуждается в новом миропорядке.

"У господина Байдена была еще одна фраза. "США способны построить такой порядок". Здесь мы не согласны", - добавил он.

"В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе о каком бы миропорядке ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок, мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", - заявил Песков.

По его словам, мир должен быть свободным "от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободным от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения".

"(Необходим) миропорядок, который зиждется на международном праве, на взаимном уважении, взаимной выгоде и невмешательстве во внутренние дела друг друга", - подчеркнул Песков.

Джо Байден Дмитрий Песков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Казани арестовал журналистку Курмашеву

Выборы президента РФ предложено откладывать в регионах с военным положением

В правительстве изучают три варианта прогноза перевозок по Севморпути

Прямое ж/д сообщение запускается между Нижним Новгородом и Минском в декабре

Прямое ж/д сообщение запускается между Нижним Новгородом и Минском в декабре

Что произошло за день: воскресенье, 22 октября

Сальдо заявил, что летевшие в Крым ракеты ВСУ сбиты над Херсонской областью

Воздушная тревога в Севастополе отменена

Суд Петербурга арестовал очередных фигурантов дела о нападениях на прохожих

Что произошло за день: суббота, 21 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });