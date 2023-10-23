Кремль заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Кремле согласны с необходимостью установления нового миропорядка, однако не согласны, что его должны построить США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах", - сказал Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что человечество нуждается в новом миропорядке.

"У господина Байдена была еще одна фраза. "США способны построить такой порядок". Здесь мы не согласны", - добавил он.

"В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе о каком бы миропорядке ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок, мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", - заявил Песков.

По его словам, мир должен быть свободным "от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободным от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения".

"(Необходим) миропорядок, который зиждется на международном праве, на взаимном уважении, взаимной выгоде и невмешательстве во внутренние дела друг друга", - подчеркнул Песков.