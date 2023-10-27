Что произошло за день: пятница, 27 октября

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке, покушение на экс-депутата Рады Олега Царева, назначение генерала Виктора Афзалова главкомом ВКС РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России неожиданно для рынка повысил ключевую ставку на 200 б.п. - до 15%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение до 14%. Регулятор по итогам заседания совета директоров убрал из заявления ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рассматривались три варианта повышения ставки: на 100 б.п., на 150 б.п. и на 200 б.п. Прогноз по средней ставке на 2023 год повышен до 9,9% с 9,6-9,7%, на 2024 год - до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%.

- Рубль резко вырос после объявления решения по ставке, но к вечеру растерял рост. Доллар к 19:00 по Москве дорожал на 16,5 копейки, до 94,13 рубля. В ходе торгов его курс снижался до 92,51 рубля впервые с 12 сентября. Евро подешевел на 2 копейки, до 99,58 рубля, на торгах его курс опускался ниже 98 рублей впервые с 5 июля.

- Генерал Виктор Афзалов стал главкомом ВКС РФ. Он сменил в этой должности Сергея Суровикина.

- В Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Возбуждено уголовное дело.

- ФСБ сообщила о задержании агентов военной разведки Украины в Запорожской области. В службе заявили, что задержаны граждане Украины и России. Один из фигурантов, "оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем".

- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Анатолия Губанова по делу о госизмене. Процесс шел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Губанов был арестован в декабре 2020 года, до задержания он работал начальником одного из отделов ЦАГИ.

- Банк России предложил еще раз повысить минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке.

- Интернет-провайдеры Крыма подверглись в пятницу массовой хакерской атаке, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

- В ночь на пятницу в Москве выпало до 6 см снега, больше всего - в Южном административном округе и ТиНАО. Мокрый снег продолжит идти в Москве в субботу.