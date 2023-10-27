Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Что произошло за день: пятница, 27 октября

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке, покушение на экс-депутата Рады Олега Царева, назначение генерала Виктора Афзалова главкомом ВКС РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России неожиданно для рынка повысил ключевую ставку на 200 б.п. - до 15%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение до 14%. Регулятор по итогам заседания совета директоров убрал из заявления ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рассматривались три варианта повышения ставки: на 100 б.п., на 150 б.п. и на 200 б.п. Прогноз по средней ставке на 2023 год повышен до 9,9% с 9,6-9,7%, на 2024 год - до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%.

- Рубль резко вырос после объявления решения по ставке, но к вечеру растерял рост. Доллар к 19:00 по Москве дорожал на 16,5 копейки, до 94,13 рубля. В ходе торгов его курс снижался до 92,51 рубля впервые с 12 сентября. Евро подешевел на 2 копейки, до 99,58 рубля, на торгах его курс опускался ниже 98 рублей впервые с 5 июля.

- Генерал Виктор Афзалов стал главкомом ВКС РФ. Он сменил в этой должности Сергея Суровикина.

- В Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Возбуждено уголовное дело.

- ФСБ сообщила о задержании агентов военной разведки Украины в Запорожской области. В службе заявили, что задержаны граждане Украины и России. Один из фигурантов, "оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем".

- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Анатолия Губанова по делу о госизмене. Процесс шел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Губанов был арестован в декабре 2020 года, до задержания он работал начальником одного из отделов ЦАГИ.

- Банк России предложил еще раз повысить минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке.

- Интернет-провайдеры Крыма подверглись в пятницу массовой хакерской атаке, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

- В ночь на пятницу в Москве выпало до 6 см снега, больше всего - в Южном административном округе и ТиНАО. Мокрый снег продолжит идти в Москве в субботу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Рубль на "Мосбирже" растерял рост к основным валютам на фоне фиксации прибыли

Минэнерго изучит возможность поставки нефтепродуктов в Турцию и Узбекистан

РКН запретил поисковикам выдачу ссылок на 11 иностранных хостинг-провайдеров

РКН запретил поисковикам выдачу ссылок на 11 иностранных хостинг-провайдеров

Генерал Виктор Афзалов стал главкомом ВКС РФ

Набиуллина не ждет серьезного влияния указа о репатриации валютной выручки на курс

В Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева

В Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева

ЦБ предложил повысить минимальный размер первого взноса по льготной ипотеке

ЦБ предложил повысить минимальный размер первого взноса по льготной ипотеке

ЦБ сейчас не участвует в дискуссиях об ограничении движения капитала

Истек гарантийный срок 80% оборудования российского сегмента МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });