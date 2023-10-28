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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Правительство РФ компенсирует 11 регионам затраты на тушение лесных пожаров

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Более 2,5 млрд рублей будет направлено регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в 2023 году.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Средства выделены из резервного фонда правительства и поступят в 11 субъектов. Это Якутия, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Курганская, Магаданская, Свердловская, Томская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

При тушении возгораний весной и летом 2023 года расходы этих регионов превысили ранее выделенное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населённых пунктов, на некоторых территориях вводили режим ЧС, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 27 октября.

Михаил Мишустин
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