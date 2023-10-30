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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Минздрав сообщил о раненых в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали в ходе беспорядков в махачкалинском аэропорту, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Ход расследования уголовного дела прокуратура Дагестана взяла на контроль.

Глава Дагестана Сергей Маликов осудил действия участников беспорядков.

Дагестан Минздрав Махачкала
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