Аэродром в Махачкале освободили от незаконно проникших туда граждан

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Аэродром в Махачкале освобожден от незаконно проникших туда граждан, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"На 22.20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан", - сообщило ведомство.

Вместе с тем аэропорт остается закрытым.

"Согласно изданному NOTAM, аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 мск 29 октября по (предварительно) 02.59 мск 6 ноября 2023 года", - сказано в сообщении.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО заявила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.