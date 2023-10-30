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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

Граждане 25 стран смогут в упрощенном порядке открывать счета в банках РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение, определяющее перечень стран, граждане и юрлица которых могут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в российских банках.

"В подписанном распоряжении определен перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в российских банках", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин отметил, что, в частности, эта мера коснется граждан Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии и Турции.

"Для этого иностранным гражданам нужно будет предоставить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи уже в наших банках", - пояснил глава правительства.

По словам премьера, это решение должно упростить гражданам и организациям из дружественных государств ведение дел на российском рынке.

Михаил Мишустин
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