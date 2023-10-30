Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

В Дагестане на отдыхе находятся около 10 тысяч организованных туристов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сейчас в Дагестане находятся до 10 тысяч организованных туристов, их отдых проходит в штатном режиме, аннуляций забронированных туров в республику пока нет, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" опрошенные туроператоры.

В России"Уральские авиалинии" перенесли с 30 на 31 октября рейсы в Махачкалу и обратноЧитать подробнее

"У нас в Дагестане сейчас несколько десятков наших туристов, а в целом количество организованных туристов - несколько тысяч, примерно до 10 тысяч. Аннуляций пока нет, но это не значит, что их не будет, потому что туристы не так быстро реагируют на происходящее. Те, кто планирует ехать в ближайшие дни, скорее всего, не изменят своего решения о поездке в Дагестан. А ситуация с бронированиями на более дальние даты пока не известна - реакция рынка будет негативная", - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Клиенты "Дельфина" не попали в сложную ситуацию, поскольку их ближайший вылет из Дагестана в Москву должен быть 2 ноября, а ближайший прилет - 4 ноября.

"Если ситуация не нормализуется, то прорабатываются варианты замены аэропорта Махачкалы на Грозный в Чечне. До столицы соседней республики примерно 150 км. Но мы надеемся, что в ближайшее время все придет в норму и туристам не придется менять аэропорт", - добавил Ромашкин.

Как отметили в пресс-службе туроператора "Интурист", беспорядки в Дагестане негативным образом влияют на туристический имидж направления.

"У нас там отдыхают туристы, все экскурсии состоялись в плановом режиме и жалоб от путешественников нет. Мы надеемся, что завтра они планово вылетят из аэропорта Махачкалы домой. Аннуляций путевок пока нет, но мы не исключаем отмены и перенос туров тех туристов, которые планировали отдых в Дагестане после ноябрьских праздников и на Новый год", - пояснили в компании.

Ближайший заезд клиентов "Интуриста" в Дагестан ожидается 31 октября, и в компании рассчитывают на возобновление работы аэропорта Махачкалы, чтобы избежать длительного трансфера до аэропорта в Грозном.

"Отправка туристов через другие регионы для нас крайне нежелательна, потому что это предполагает долгий трансфер. Для прилетающих туристов - это срыв экскурсионной программы и неоказание уже оплаченных услуг", - сказали в пресс-службе туроператора.

Также у "Интуриста" в Дагестан ожидаются большие заезды организованных туристов, в том числе с детьми, из Москвы, Петербурга и других регионов на ноябрьские праздники.

В пресс-службе туроператора Anex сообщили, что аннуляций туров в Дагестан пока нет.

Ранее 30 октября председатель Регионального союза туриндустрии СКФО, генеральный директор компании "Магтур" Умар Айдинов, сославшись на опрос представителей турбизнеса, сообщил, что на курортах Северного Кавказа обстановка спокойная, у туристов проблем нет.

Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы будет закрыт до утра 31 октября. Рейсы, которые должны были сесть в городе, начиная с вечера воскресенья перенаправляются на запасные аэродромы. Так, "Аэрофлот" будет возить пассажиров через Грозный.

29 октября на территории Международного аэропорта "Махачкала" имени Амет-Хана Султана произошли массовые беспорядки в связи с прибытием рейса из Израиля, пострадали два десятка человек, в том числе полицейские. Задержаны 60 подозреваемых в активном участии в беспорядках.

Аэрофлот АТОР Грозный Дагестан Махачкала Интурист СКФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин получает подробные доклады о событиях в Дагестане

Муфтий Северного Кавказа считает, что беспорядки в Дагестане организовали из-за рубежа

Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций

Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций

"Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика

ЦБ выступил против новых ограничений в раскрытии корпоративной информации

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

Рядом с "Шереметьево" загорелся газгольдер АЗС

Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки БПЛА Черноморским флотом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });