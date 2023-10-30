В Дагестане на отдыхе находятся около 10 тысяч организованных туристов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сейчас в Дагестане находятся до 10 тысяч организованных туристов, их отдых проходит в штатном режиме, аннуляций забронированных туров в республику пока нет, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" опрошенные туроператоры.

"У нас в Дагестане сейчас несколько десятков наших туристов, а в целом количество организованных туристов - несколько тысяч, примерно до 10 тысяч. Аннуляций пока нет, но это не значит, что их не будет, потому что туристы не так быстро реагируют на происходящее. Те, кто планирует ехать в ближайшие дни, скорее всего, не изменят своего решения о поездке в Дагестан. А ситуация с бронированиями на более дальние даты пока не известна - реакция рынка будет негативная", - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Клиенты "Дельфина" не попали в сложную ситуацию, поскольку их ближайший вылет из Дагестана в Москву должен быть 2 ноября, а ближайший прилет - 4 ноября.

"Если ситуация не нормализуется, то прорабатываются варианты замены аэропорта Махачкалы на Грозный в Чечне. До столицы соседней республики примерно 150 км. Но мы надеемся, что в ближайшее время все придет в норму и туристам не придется менять аэропорт", - добавил Ромашкин.

Как отметили в пресс-службе туроператора "Интурист", беспорядки в Дагестане негативным образом влияют на туристический имидж направления.

"У нас там отдыхают туристы, все экскурсии состоялись в плановом режиме и жалоб от путешественников нет. Мы надеемся, что завтра они планово вылетят из аэропорта Махачкалы домой. Аннуляций путевок пока нет, но мы не исключаем отмены и перенос туров тех туристов, которые планировали отдых в Дагестане после ноябрьских праздников и на Новый год", - пояснили в компании.

Ближайший заезд клиентов "Интуриста" в Дагестан ожидается 31 октября, и в компании рассчитывают на возобновление работы аэропорта Махачкалы, чтобы избежать длительного трансфера до аэропорта в Грозном.

"Отправка туристов через другие регионы для нас крайне нежелательна, потому что это предполагает долгий трансфер. Для прилетающих туристов - это срыв экскурсионной программы и неоказание уже оплаченных услуг", - сказали в пресс-службе туроператора.

Также у "Интуриста" в Дагестан ожидаются большие заезды организованных туристов, в том числе с детьми, из Москвы, Петербурга и других регионов на ноябрьские праздники.

В пресс-службе туроператора Anex сообщили, что аннуляций туров в Дагестан пока нет.

Ранее 30 октября председатель Регионального союза туриндустрии СКФО, генеральный директор компании "Магтур" Умар Айдинов, сославшись на опрос представителей турбизнеса, сообщил, что на курортах Северного Кавказа обстановка спокойная, у туристов проблем нет.

Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы будет закрыт до утра 31 октября. Рейсы, которые должны были сесть в городе, начиная с вечера воскресенья перенаправляются на запасные аэродромы. Так, "Аэрофлот" будет возить пассажиров через Грозный.

29 октября на территории Международного аэропорта "Махачкала" имени Амет-Хана Султана произошли массовые беспорядки в связи с прибытием рейса из Израиля, пострадали два десятка человек, в том числе полицейские. Задержаны 60 подозреваемых в активном участии в беспорядках.