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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Президент ФЕОР призвал строго наказать виновников антисемитских акций

Президент ФЕОР призвал строго наказать виновников антисемитских акций
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода призвал власти страны найти и самым строгим образом наказать организаторов и участников недавних антисемитских акций в республиках Северного Кавказа.

"Их действия подрывают базовые основы нашего многокультурного и многонационального государства, обесценивают взаимоуважение среди представителей разных конфессий нашего общества", - говорится в распространенном в понедельник заявлении Бороды.

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Президент ФЕОР призвал уделить внимание и тому, как освещаются события на Ближнем Востоке, высказав мнение, что погромщики сформировали свою позицию на основании информации из социальных сетей и СМИ.

"Хочется верить, что после принятых мер никакие эпизоды разжигания межрелигиозной ненависти не повторятся. Сейчас общая задача представителей всех конфессий - с еще большей силой доказывать и демонстрировать поддержку и взаимопомощь", - говорится в заявлении.

Раввин заявил, что Северный Кавказ "исторически был домом для разных народов, которые всегда жили в мире и уважении", а недавняя встреча президента России с главами традиционных религий показала, что "разобщение внутри нашей страны - это чужеродное и недопустимое явление".

ФЕОР Северный Кавказ Александр Борода
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