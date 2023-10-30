Президент ФЕОР призвал строго наказать виновников антисемитских акций

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода призвал власти страны найти и самым строгим образом наказать организаторов и участников недавних антисемитских акций в республиках Северного Кавказа.

"Их действия подрывают базовые основы нашего многокультурного и многонационального государства, обесценивают взаимоуважение среди представителей разных конфессий нашего общества", - говорится в распространенном в понедельник заявлении Бороды.

Президент ФЕОР призвал уделить внимание и тому, как освещаются события на Ближнем Востоке, высказав мнение, что погромщики сформировали свою позицию на основании информации из социальных сетей и СМИ.

"Хочется верить, что после принятых мер никакие эпизоды разжигания межрелигиозной ненависти не повторятся. Сейчас общая задача представителей всех конфессий - с еще большей силой доказывать и демонстрировать поддержку и взаимопомощь", - говорится в заявлении.

Раввин заявил, что Северный Кавказ "исторически был домом для разных народов, которые всегда жили в мире и уважении", а недавняя встреча президента России с главами традиционных религий показала, что "разобщение внутри нашей страны - это чужеродное и недопустимое явление".