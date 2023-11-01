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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ВТБ после роста ключевой ставки повышает ставки по рыночным ипотечным программам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ повышает ставки по рыночным ипотечным программам, говорится в сообщении банка.

Базовые ставки по стандартным программам с 1 ноября увеличиваются на 2,4 п.п. Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка); для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, - от 16,4%.

Минимальные ставки действуют с учетом дисконтов, которые ВТБ сохраняет для своих клиентов: 0,3 п.п. - за оформление онлайн-заявок, использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, 0,2 п.п. - при получении кредитов на "крупные" чеки, 0,4 п.п. - для клиентов, планирующих перевести зарплату на карту ВТБ.

Условия по госпрограммам останутся без изменений, ставки по ним сохраняются однозначными. Ипотеку с господдержкой-2020 можно будет оформить в ВТБ под 8% годовых, семейную - 6% (в ДФО - 5%), IT- и Дальневосточную ипотеку - 5% и 2% соответственно. Сотрудники образовательных учреждений ДФО до конца года могут получить кредит под 0,7%.

"В условиях ужесточения денежно-кредитной политики регулятора мы ожидаем продолжения увеличения доли госпрограмм в общей выдаче ипотеки ВТБ", - говорится в сообщении банки.

Одобрения по ипотечным заявкам, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря.

ВТБ Дальневосточный федеральный округ
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