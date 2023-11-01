РФ предупредила участников Кимберлийского процесса о последствиях новых санкций по алмазам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Возможное введение новых санкций против крупнейшего мирового поставщика алмазов неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

Об этом говорится в обращении российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания КП. Письмо подписал замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Западные страны ("семерка" и ЕС) несут полную ответственность за серьезные последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и последовательного срыва Кимберлийского процесса, что в соответствии с развитием альтернативных рыночных практик и их экономических последствий может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран", - говорится обращении.

В Еврокомиссии сейчас согласуют 12-й пакет санкций против России. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС попытается уменьшить доходы России от экспорта алмазов в Европу.

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