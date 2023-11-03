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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Запланированный на 15 ноября визит Аббаса в РФ отложен

Запланированный на 15 ноября визит Аббаса в РФ отложен
Фото: Wolfgang Kumm/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Визит палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, но сейчас он отложен, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Отложили его. То, что было запланировано на 15 ноября. По просьбе палестинского руководства визит отложен", - сказал он журналистам в Москве.

"Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, оттуда из Рамаллы в этой обстановке. Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства и всегда идем навстречу пожеланиям по поводу времени, которое удобно для наших палестинских друзей, для президента Аббаса для посещения России", - подчеркнул Богданов.

Он отметил, что это касается не только поездки в Россию, но и поездок в другие страны.

"Поэтому контакты поддерживаются на рабочем уровне постоянно по телефону, и мы говорим с ближайшим окружением Аббаса, с руководством организации освобождения Палестины и ФАТХ, которые находятся в Рамалле", - добавил он.

МИД РФ Махмуд Аббас ФАТХ Израиль
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