В Мосгордуме предложили запретить пьяным ездить на электросамокатах

Также предлагается ввести в КоАП ответственность лиц, управляющих СИМ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мосгордума предлагает ввести в правила дорожного движения запрет управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии алкогольного опьянения, сообщил спикер Московской городской думы Алексей Шапошников.

Он сообщил об этом на круглом столе "Первые итоги применения положений Правил дорожного движения по электросамокатам. Направления совершенствования регулирования".

"Следующие предложения касаются взаимосвязанных изменений ПДД и КоАП РФ, а именно: в ПДД предлагается прямо запретить управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения", - сказал Шапошников.

По предложению Мосгордумы, нарушение запрета управлять СИМ в нетрезвом состоянии должно влечь для человека такую же ответственность, какая предусмотрена в КоАП за пьяное вождение транспортного средства. Кроме того, Мосгордума предлагает установить в ПДД запрет пользователям СИМ покидать место ДТП, употреблять алкоголь, иные вещества после ДТП, а также прописать их обязанности оказывать помощь пострадавшим и совершать ряд других действий при ДТП.

Действующие правила использования СИМ нужно совершенствовать, считает Шапошников. По его словам, в Мосгордуме изучили российский и международный опыт, статистику правонарушений, учли мнение МВД, шеринговых компаний, самих пользователей и пешеходов.

"Решение основной проблемы - неопределенность правового статуса пользователя СИМ. Поэтому предлагается ввести в КоАП РФ новый субъект ответственности - лицо, управляющее СИМ. Это позволит распространить на указанный субъект ряд составов КоАП РФ, связанных с нарушением ПДД, а также предусмотреть повышение ответственности, если правонарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения", - отметил он.

Кроме того, по словам Шапошникова, предлагается признать в ПДД нарушением использование мобильного телефона без использования гарнитуры при передвижении на СИМ, что повлечет распространение на лиц, управляющих СИМ, мер ответственности, предусмотренных КоАП за это нарушение для водителей транспортных средств.

Спикер Мосгордумы также предложил руководству шеринговых компаний "оперативно установить автоматическое снижение скорости прокатных СИМ до 20 км в час в соответствующих зонах, прежде всего это жилой сектор".

Мосгордума направит свои предложения в Госдуму по внесению изменений в КоАП, а также в правительство - по изменениям Правил дорожного движения, пообещал Шапошников.

На этом же круглом столе замначальника УГИБДД по Москве Евгений Логиновский предложил срочно запретить несовершеннолетним ездить на СИМ и привел данные о числе аварий с участием детей на СИМ.

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения. Их включили в ПДД с марта 2023 года.