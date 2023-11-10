Минпромторг подал иск к "Туполеву" почти на 5 млрд рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Туполев" на 4,98 млрд рублей, сказано на сайте судебной картотеки. Материалы, поясняющие суть исковых претензий, не опубликованы.

В январе 2022 года Минпромторг подавал иск к "Туполеву" на 5,8 млрд рублей в качестве неустойки по контракту на создание глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь". Иск был отклонен. В дальнейшем это решение было поддержано апелляционным и кассационным судами.

"Туполев" занимается проектированием, производством и послепродажным сопровождением ракетоносцев и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (находится под управлением "Ростеха").

Филиал "Туполева" - "Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова" выпускает ограниченной серией пассажирские самолеты Ту-214. В условиях западных санкций, остановивших поставки самолетов Boeing и Airbus, планируется наладить серийное производство Ту-214.