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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Ту-214 выписали подъемные. Обобщение

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг посетил с рабочей поездкой Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев"; входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК) "Ростеха"), где осмотрел образец среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-214 и провел совещание по авиастроению, на котором объявил о решении масштабировать выпуск лайнера до 20 единиц в год к 2027 году за 83 млрд рублей.

Осмотрев заводское производство в составе делегации с вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым, министром финансов Антоном Силуановым и главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, Мишустин поднялся на борт выставленного в ангаре Ту-214, где осмотрел салон в компании главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Boeing отдыхает", - поделился впечатлением президент республики. Мишустин со своей стороны отметил: "Здесь есть над чем поработать и что модернизировать. Но надежность и, в принципе, российские разработки, которые с самого начала были, очень важны. Сейчас мы говорим об импортозамещении и прочее - когда что-то надо переделывать. Но здесь была логика, конструкторская мысль, и технологические решения заложены российские. С этим проще работать. Мне кажется, если мы нормально ее доработаем, будет отличная машина".

Пообщавшись с рабочими, премьер провел на предприятии совещание по развитию гражданского авиастроения. "Хочу сообщить вам решение, которое было принято накануне - это выделение 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект", - объявил глава правительства на совещании, говоря о развитии производства Ту-214.

Он подчеркнул, что решение было согласовано президентом Владимиром Путиным, и уточнил суммы планируемых инвестиций. В частности, на технологическое оснащение производства потребуется до 27,4 млрд руб., на строительство и реконструкцию складских помещений - 22 млрд руб., еще 10 млрд руб. - на обеспечение послепродажной поддержки лайнера, включая закупку тренажеров и модернизацию. Совокупные вложения до 2027 года, включая обозначенные 41,8 млрд руб. из ФНБ, были оценены примерно в 83 млрд руб.

"Дальнейшие средства, которые необходимы для этого - это еще около 42 млрд рублей (из общих 83 млрд руб. - ИФ) - это могут быть облигационные займы госкорпорации "Ростех", которые можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых для финансирования проекта", - сказал премьер-министр.

Планируется, что принятые решения позволят выйти на выпуск 20 лайнеров Ту-214 ежегодно к 2027 году, нарастив производство до половины этого объема в 2025 году.

"Проект по серийному производству Ту-214 очень важен. Начиная с 2025 года нам предстоит производить их по 10 лайнеров в год. Но спрос на такую технику сейчас гораздо выше. И исходя из того, что мы сегодня увидели и обсудили, я рассчитываю, что Казанский завод справится с бОльшим объемом", - резюмировал Мишустин в ходе совещания в Казани.

Перспективы производителя

Управляющий директор ПАО "Туполев" Вадим Королев в ходе совещания заявил, что Ту-214 "соответствует современным требованиям гражданской авиации, имеет высокую степень локализации производства - на 87% состоит из отечественных комплектующих изделий". Он также отметил, что полное импортозамещение самолета отечественными комплектующими и материалами планируется завершить к концу 2024 года.

"Подтвержденная потребность в самолетах Ту-214 уже сегодня составляет до 150 единиц на период до 2032 года. Из них на 20 самолетов есть твердые контракты, на 67 самолетов подписаны соглашения о намерениях, и на 61 самолет имеются заявки от потенциальных заказчиков", - рассказал Королев.

Он напомнил, что первая очередь мероприятий, направленных на развитие проекта Ту-214, на общую сумму 12 млрд руб. уже включена в комплексную программу развития авиаотрасли и финансируется в соответствии с февральским распоряжением правительства №398. Мероприятия предусматривают модернизацию существующего и закупку нового технологического оборудования, закупку аэродромной техники, оцифровку конструкторской документации и выполнение ОКР по импортозамещению.

"Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета: это 4,3 млрд рублей на выполнение ОКР по импортозамещению - все средства получены; и за счет заемных средств "Ростеха" - это 7,7 млрд рублей, из которых получен и использован заем в 1,2 млрд рублей и оформлен заем на 5,3 млрд рублей в плане финансирования этого года", - уточнил Королев.

По словам управляющего директора ПАО "Туполев", планируемое увеличение темпа выпуска Ту-214 к 2025 году до 10 самолетов в год фактически потребует роста мощностей завода в 2,4 раза, до 20 единиц в год к 2027 году - в 3,6 раза относительно текущих параметров. Планируемый объем производственной программы Казанского авиазавода потребует привлечения дополнительно 2 тыс. рабочих к текущим 8,5 тыс. человек.

"Потребный объем финансирования мероприятий второй очереди, обеспечивающей изготовление 20 самолетов в год, составляет 83,6 млрд рублей", - сообщил он, говоря о сумме, решение по которой Мишустин и озвучил в финале совещания.

Запросы эксплуатанта

Среди участников совещания в Казани был Сергей Александровский - гендиректор "Аэрофлота", который до 2030 года должен получить 40 самолетов Ту-214. Он обозначил несколько проблемных с точки зрения эксплуатанта моментов по лайнеру. В частности, необходимость обеспечить управление самолета только командиром и вторым пилотом, а не трехчленным экипажем их двух пилотов и бортинженера, как сейчас.

Мишустин, осматривая кабину лайнера в ангаре завода, также интересовался, "когда сделаем кабину с двумя пилотами", на что получил от пилотов ответ "от года до двух лет" со ссылкой на главного конструктора предприятия.

Помимо компоновки экипажа Ту-214 глава "Аэрофлота" также обратил внимание на два других момента. "Немаловажный вопрос для коммерческих эксплуатантов - это вопрос гарантий. На воздушное судно Ту-214 сейчас гарантия составляет 18 месяцев, а на все остальные самолеты отечественного производства - Sukhoi, МС - 48 месяцев", - отметил он.

Кроме того, Александровский акцентировал внимание на необходимости обеспечить базу для летного состава под эксплуатацию новой машины. "Сейчас у нас всего один тренажер - он в Ульяновске. С ростом парка, тем более если запускается программа по наращиванию производства до 20 воздушных судов в год, об этом, конечно, нужно думать", - сказал глава авиакомпании.

Серийное производство Ту-214 было запланировано наладить в условиях западных санкций против РФ, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus. Необходимость дополнительного финансирования производства гражданских Ту-214 обозначал на майской встрече с Мишустиным глава "Ростеха" Чемезов. Мишустин тогда отвечал, что господдержка будет оказана. "Надо будет смотреть на все возможные варианты - от субсидирования и кредитования до использования частично средств ФНБ. Мы будем поддерживать эти работы", - говорил глава правительства.

ОАК Ростех Ту-214
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